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    • Звенья одной цепи

    28.12.2018
    • Звенья одной цепи

    «Новатэк» и японская компания Saibu Gas Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании.

    По информации «Новатэка», меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности потенциального сотрудничества по выходу компании на рынок конечных потребителей и оптимизации поставок СПГ из портфеля «Новатэк» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет использования мощностей СПГ-терминала Хибики в Японии.

    По словам заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Льва Феодосьева, рынки стран АТР являются приоритетным направлением для СПГ-проектов «Новатэка». «Использование терминала Хибики будет способствовать диверсификации базы потребителей и увеличению гибкости поставок на премиальные рынки СПГ», – сказал он.

    LNG-терминал Hibiki на острове Кюсю был разработан Saibu Gas и запущен 2014 году. В настоящее время мощность приемного терминала составляет 7,45 млн тонн в год. Резервуарный парк состоит из двух хранилищ по 180 тыс. тонн каждое.


    Отметим, что в ноябре этого года «Новатэк» подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL). Документ определяет намерения сторон и конкретный план мероприятий по изучению возможности создания комплекса по перевалке и маркетингу СПГ в Камчатском крае, включая, в том числе, инвестиции в развитие этого инфраструктурного проекта. Терминал на Камчатке должен значительно сократить транспортные издержки при доставке СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируемая мощность будущего терминала составляет 20 млн тонн

    Тем самым  «Новатэк» уже выстраивает логистическую схему поставок СПГ со своего будущего проекта «Арктик СПГ 2» на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

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