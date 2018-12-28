Новый сервис «Евросиба»

ЗАО «Евросиб СПб-ТС» организовало отправку первой партии контейнеров из китайской провинции Внутренняя Монголия до станции Иня-Восточная (Новосибирск).

Грузовая база, преимущественно товары народного потребления и электроника, формировалась на станции отправления Чисуму (Китай). После прохождения таможенных процедур и оформления экспорта на станции Замын-Ууд (Монголия) контейнеры были перегружены на фитинговые платформы «Евросиба». На территорию России вагоны в составе поезда вошли через станцию Наушки.

Расстояние от начальной до конечной точки составляет – 4,2 тыс. км, время в пути не превысило 6 суток. Планируется, что на начальном этапе сервис будет функционировать один раз в 10 дней, в дальнейшем – еженедельно.

Перевозки по новому маршруту реализуются в тесном партнерстве с компанией ModernWayCrossBorderLogistics, которая осуществляет доставку сборных грузов из китайских провинций и портов на станции Чисуму, предоставляет контейнеры, а также оказывает услуги по оформлению транспортных документов на погранпереходах.

Как отмечают в компании, пеимуществом сервиса Чисуму – Новосибирск являются не только оптимальные сроки доставки груза, но и его сочетаемость с другими маршрутами. В Новосибирске контейнеры могут быть перегружены на поезда внутрироссийских и экспортных направлений.

Отвечая на вопрос SeaNews лоб обратной загрузке, в «Евросибе» сказали, что прибывшие в Новосибирск платформы включаются в работу других контейнерных сервисов компании, поэтому обратная загрузка не планируется.