Ледовые ограничения в Приморске

Распоряжением капитана порта Приморск в связи с наступлением периода устойчивых отрицательных температур и предварительным прогнозом ледовой обстановки с 00-00 11 января 2019 года при достижении толщины льда 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.