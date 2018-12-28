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    • Ледовые ограничения в Приморске

    28.12.2018
    • Отмена ограничений в Приморске

    Распоряжением капитана порта Приморск в связи с наступлением периода устойчивых отрицательных температур и предварительным прогнозом ледовой обстановки с 00-00 11 января 2019 года при достижении толщины льда 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

     

     

     

     

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