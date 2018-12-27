Рельсовый автобус едет на Кубу

Компания Hoegh Autoliners совместно с компанией Polar Trans начала пробные отгрузки рельсовых автобусов на Кубу. Как рассказали в SeaNews в российском представительстве «Хёг Автолайнерс», DLX Agency Russia, по контракту с кубинской стороной за три года предстоит отправить около 300 единиц аналогичных рельсовых автобусов. Уже в следующем году планируются к отправке 79 единиц.

Первая единица техники была отгружена на фидерном судне в Бремерхафен в конце ноября. Оттуда груз отправился на океанском судне «Hoegh Maputo» в порт Гавана. Выгрузка в Гаване ожидается уже 3 января. Транзитное время от порта Санкт-Петербург (терминал «Петролеспорт») до порта Гавана (терминал Хайфон) составит 38 дней.

В российском представительстве Hoegh Autoliners отмечают, что рельсовый автобус был отгружен вместе с очередной партией локомотивов, состоящей из 7 единиц. Всего в этом году компания доставит на Кубу 38 локомотивов. В последующие год-два ожидается примерно такой же объем. Общий объем контракта составляет порядка 75 локомотивов производства группы «Синара», которая, как отмечают в DLX Agency Russia и Polar Trans, делает большой вклад в развитие российско-кубинских отношений.

Также в рамках соглашения между РЖД и Союзом Кубинских железных дорого развитии железнодорожной сети на Кубе «Хёг Автолайнерс» планирует в последующие годы доставить в Гавану и другую технику, такую как пассажирские вагоны, дизель-поезда, различные локомотивы и прочее ж/д оборудование.