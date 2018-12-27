Новые ледовые ограничения в Высоцке

Распоряжением капитана морского порта Высоцк на основании предварительного прогноза ледовой обстановки в Финском заливе и наступлением периода значительных отрицательных температур, с 00-00 10 января на акватории порта Высоцк и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

Суда без ледового класса допускаются к плаванию по льдах только под проводкой ледоколов,

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола,

Барже-буксирные составы к плаванию во льдах не допускаются.