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    • Новые ледовые ограничения в Высоцке

    27.12.2018
    • Усиление ледовых ограничений в Высоцке

    Распоряжением капитана морского порта Высоцк на основании предварительного прогноза ледовой обстановки в Финском заливе и наступлением периода значительных отрицательных температур, с 00-00 10 января на акватории порта Высоцк и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию по льдах только под проводкой ледоколов,
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола,
    • Барже-буксирные составы к плаванию во льдах не допускаются.

     

     

     

     

     

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