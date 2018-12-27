Новые краны на ВСК

«Восточная стивидорная компания» получила новые козловые контейнерные перегружатели Liebherr в рамках программы развития мощностей и обновления технического парка терминала.

Пять кранов RTG грузоподъемностью под спредером до 50 тонн в настоящее время уже смонтированы в тыловой части контейнерного склада на 5-6 причале и готовятся к вводу в эксплуатацию.

Технические возможности кранов позволяют складировать блоки высотой 5+1 контейнер и шириной 6 рядов контейнеров. В настоящее время на терминале ВСК складские работы производятся 5 козловыми контейнерными перегружателями марки IHA грузоподъемностью 30,5 тонны.