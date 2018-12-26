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    • Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

    26.12.2018
    • Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

    25 декабря этого года в Новороссийской таможне подвели предварительные итоги работы в 2018 году. 

    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни, по предварительным итогам 2017 года, составил 9,7 млрд долларов. 

    По состоянию на 25 декабря 2018 года в федеральный бюджет было перечислено более 68 млрд рублей. Отметим, что, по итогам 2017 года предварительная цифра была более 60 млрд рублей.

    Всего за отчетный период через Новороссийскую таможню прошло более 59 млн тонн грузов — это на 7,3% больше по сравнению с предварительными данными за 2017 год.


    Через границу в регионе деятельности Новороссийской таможни проследовало 370 тыс. транспортных средств. Это на 4% больше, чем за 2017 год.
    В том числе было оформлено 5,5 тыс. морских судов (-5,2%), 3,2 тыс. автомобилей всех типов (-54,3%), 337 тыс. контейнеров (+2,1%), 243 самолета (-54,4%).
    Железнодорожных вагонов, по предварительным данным, было 24 тысячи, что на 90,5% больше показателя прошлого года.

    Основными внешнеторговыми партнерами были Египет, Китай, Турция, Румыния, Израиль, Вьетнам, Индия. 

    В экспорте основная доля приходилась на продовольственные товары и сырье для их производства (76,36%). В число основных экспортируемых товаров входили черные и цветные металлы и изделия из них, продукция нефтехимического комплекса, машиностроительная продукция.

    В структуре импорта, так же, как и в экспорте, наибольшая доля приходится на продовольственные товары и сырье для их производства – 41,51%. Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в регионе Новороссийской таможни, по итогам года вошли машиностроительная продукция, продукция нефтехимического комплекса, легкой промышленности, цветные и черные металлы и изделия из них.

    В 2018 году Новороссийской таможней было возбуждено 965 дел (за 2017 год было 900 дел) об административных правонарушениях и 17 уголовных дел (в 2017 году – 19). Передано в уполномоченные организации обращенное в доход государства имущество по 35 делам об административных правонарушениях на сумму более 14 млн рублей.Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

    Подводя итоги 2018 года, начальник таможни полковник Новороссийской таможенной службы Владимир Литвин определил ряд основных задач на 2019 год – это полное поступление доходов в федеральный бюджет, защита отечественных производителей, охрана объектов интеллектуальной собственности и максимальное содействие внешнеторговой деятельности.

     

    Фото: Новороссийская таможня

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