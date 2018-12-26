Г.Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Председателем совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» избран Георгий Полтавченко. Такое решение было принято вчера на заседании совета директоров ОСК.

Г.Полтавченко работал инженером в НПО «Ленинец», инструктором в Невском РК ВЛКСМ. С 1979 по 1994 год проходил в службу в органах государственной безопасности. Затем до 1999 года возглавлял Управление Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу. В 1999 году был назначен на должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ленинградской области, позже – в Центральном федеральном округе. С 2011 по 2018 годы занимал пост губернатора Санкт-Петербурга.