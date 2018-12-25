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    • Самая большая spar-платформа – видео буксировки

    25.12.2018
    • Самая большая spar-платформа – видео буксировки

    OMV поделилась видео буксировки самой большой в мире платформы с подводным основанием цилиндрического типа (spar-платформа). «Aasta Hansteen», построенная по проекту Aker Solutions, установлена на одноименном месторождении на шельфе Норвежского моря в 300 км от берегов Норвегии. Ожидается, что к концу года объем добычи с месторождения выйдет на 3 млн кубометров газа в день. Оператором установки является компания Equinor, в которой OMV (Norge) AS принадлежит 15%.

    Цифры и факты:

    • Размерения верхнего строения: длина – 200 м, диаметр – 50 м, масса – 46 тыс. тонн,
    • Глубина воды: 1270 м – это самая большая глубина, на которой ведется добыча на шельфе Норвегии,
    • Суммарный объем инвестиций – 3,9 млрд евро, в том числе доля OMV – 600 млн евро,
    • Планируемый объем добычи к концу 2018 года – 3 млн кубометров в день,
    • Извлекаемые запасы месторождения (оценка) – 55,6 млрд кубометров газа, 0,6 млн кубометров конденсата.

    Видео: OMV

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