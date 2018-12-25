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    • Новые погрузчики на ВСК

    25.12.2018
    • Новые погрузчики на ВСК

    «Восточная стивидорная компания» закупила восемь дизельных погрузчиков производства японской корпорации TCM в соответствии с планом инвестиционного развития терминала, сообщили SeaNews в компании.

    Шесть из восьми погрузчиков обеспечивают операции на складе комплектации CFS (Container Freight Station): 3 единицы с грузоподъемностью 1,5 тонны и 3 единицы грузоподъемностью 2,5 тонны. Высота подъема грузовой каретки погрузчиков – 3 метра.

    Еще 2 погрузчика грузоподъемностью 2,5 тонн с высотой подъема грузовой каретки 3 метра и ручным смещением вил имеют закрытую кабину оператора и позволяют производить работы на улице при минусовых температурах. Эти погрузчики переданы группе специальной техники и в малую механизацию ВСК для обслуживания конвейеров и проведения иных операций на причале и железнодорожном фронте терминала.

    Кроме того в рамках программы инвестиционного развития на терминале ВСК сейчас заканчивают монтаж и готовят к вводу в эксплуатацию пять новых козловых контейнерных перегружателей Liebherr грузоподъемностью 50 тонн.


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