Новые ограничения в Эмиратах

С 1 января Объединенные Арабские Эмираты вводят новые классификационные требования для судов под флагами 25 государств.

В регламенте Федерального транспортного управления ОАЭ говорится, что суда под флагами 25 государств, заходящие в порты или встающие на якорные стоянки в водах ОАЭ, должны будут иметь класс одного из классификационных обществ, которые входят в Международную ассоциацию классификационных обществ (IACS), либо классификационного общества ОАЭ – TASNEEF.

Новое регулирование затрагивает в основном суда из открытых реестров. В страховой P&I Club это решение расценили как «попытку привести в соответствие принятым стандартам безопасности и качества все операции торгового флота в водах ОАЭ».

В список государств вошли Албания, Белиз, острова Кука, Северная Корея, Сан-Томе и Принсипи, Тонга, Конго, Камбоджа, Грузия, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Вануату, Мальдивы, Маврикий, Молдова, Палау, Гондурас, Коста-Рика, Гана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Боливия, Того, Танзания и Коморские острова.

Стоит отметить, что из перечисленных государств флага в черный список Парижского меморандума входят 12 – Белиз, острова Кука, Камбоджа, Вануату, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Палау, Республика Молдова, Танзания, Того, Коморские острова и Конго. В черный список Токийского меморандума входят 6 государств – Того, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Палау, Танзания и Северная Корея.