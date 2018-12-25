Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новые ограничения в Эмиратах

    25.12.2018
    • Новые ограничения в Эмиратах

    С 1 января Объединенные Арабские Эмираты вводят новые классификационные требования для судов под флагами 25 государств.

    В регламенте Федерального транспортного управления ОАЭ говорится, что суда под флагами 25 государств, заходящие в порты или встающие на якорные стоянки в водах ОАЭ, должны будут иметь класс одного из классификационных обществ, которые входят в Международную ассоциацию классификационных обществ (IACS), либо классификационного общества ОАЭ – TASNEEF.

    Новое регулирование затрагивает в основном суда из открытых реестров. В страховой P&I Club это решение расценили как «попытку привести в соответствие принятым стандартам безопасности и качества все операции торгового флота в водах ОАЭ».

    В список государств вошли Албания, Белиз, острова Кука, Северная Корея, Сан-Томе и Принсипи, Тонга, Конго, Камбоджа, Грузия, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Вануату, Мальдивы, Маврикий, Молдова, Палау, Гондурас, Коста-Рика, Гана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Боливия, Того, Танзания и Коморские острова.


    Стоит отметить, что из перечисленных государств флага в черный список Парижского меморандума входят 12 – Белиз, острова Кука, Камбоджа, Вануату, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Палау, Республика Молдова, Танзания, Того, Коморские острова и Конго. В черный список Токийского меморандума входят 6 государств – Того, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Палау, Танзания и Северная Корея.

    171

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияОграничения 13.04.2018 Сняты ограничения для судов без ледового класса
    В Большом порту Санкт-Петербург
    0
    ВыборгЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 05.12.2018 Ледовые ограничения в Выборге
    Распоряжением капитана морского порта Выборг в связи с устойчивым льдообразованием в вершине Выборгского залива с 00-00 19 декабря […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 25.12.2018 Ледовые ограничения в Петербурге
    Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург с 00-00 10 января при достижении толщины льда 10-15 см на акватории порта […]
    0
    Зимняя навигацияОграниченияУсть-Луга 29.01.2018 Ледовые ограничения в Усть-Луге
    И начало периода ледокольных проводок
    0
    Зимняя навигацияОграниченияПриморск 12.01.2018 Ледовые ограничения в Приморске
    Согласно распоряжению капитана морского порта Приморск с 00-00 26 января при достижении толщины льда 10-15 см на акватории […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург ДамбаОграниченияС-2 27.03.2018 Ограничения на С-2 в Петербурге
    Режим плавания в связи с проведением работ на судопропускном сооружении
    0
    ВыборгЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 18.12.2018 Ледовые ограничения в Выборге
    И начало периода ледокольных проводок
    1
    НазначенияПарижский меморандум 27.11.2018 Новый генсек Парижского меморандума
    Новым генеральным секретарем секретариата Парижского меморандума назначен Люк Смулдерс. Он сменил Ричарда Шиферли, который покинул этот пост с […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияПриморск 05.04.2018 Отмена ледовых ограничений в Петербурге и Приморске
    Ожидается ориентировочно в середине апреля
    0
    ВысоцкЗимняя навигацияОграничения 08.02.2018 Усиление ледовых ограничений в Высоцке
    Распоряжением капитана морского порта Высоцк с 00-00 22 февраля при достижении толщины льда 15-30 см на акватории порта […]
    0
    MSCКонтейнерный терминалКонцессияОАЭСоглашение 08.05.2018 Abu Dhabi Ports и MSC построят терминал
    В порту Халифа
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    24.12.2018 Ю.Цветков назначен в совет директоров НМТП
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    13.12.2018 Правительство увеличило уставной капитал РЖД
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.12.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.12.2018 Arkas Line и Maersk меняют ротацию рефсервиса
    24.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2018
    21.12.2018 19-тысячник в Клайпеде – видео
    21.12.2018 Безработные контейнеровозы
    20.12.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД