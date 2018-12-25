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    • «Мирогрупп Ресурсы» не в «Деле»

    25.12.2018
    • «Мирогрупп Ресурсы» не в «Деле»

    Как сообщили SeaNews в группе «Дело», компания выходит из состава участников ООО «Мирогрупп Ресурсы».

    Кто является покупателем доли «Дела», в компании не раскрывают.

    «Решение о выходе из капитала связано с тем, что за три года успешного взаимодействия были выполнены поставленные цели, – пояснил решение генеральный директор управляющей компании «Дело» Андрей Ященко, – ГК «Дело» будет фокусироваться на развитии ключевых направлений бизнеса. В то же время Группа «Дело» и «Мирогрупп Ресурсы» продолжают сотрудничество и остаются партнерами в сфере перевалки зерна».

    Напомним, группа «Дело» купила 50% краснодарского зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы» в 2016 году.  Тогда, по данным холдинга, зерновой трейдер обеспечивал треть перевалки зернового терминала КСК (входит в ООО «ДелоПортс» – стивидорный холдинг группы компаний «Дело»).


    По данным SeaNews, за 11 месяцев 2018 года через КСК было перевалено более 4,4 млн тонн зерновых – на 16,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

     

    Фото: «Дело»

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