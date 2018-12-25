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    • «Магнит» тестирует контрейлерные перевозки

    25.12.2018
    • «Магнит» тестирует контрейлерные перевозки

    «Магнит» совместно с «Федеральной грузовой компанией» впервые осуществил доставку товаров в груженом автомобиле с использованием железнодорожной перевозки.

    Фуру в одном направлении — из Новосибирска в Москву — доставили за три с половиной дня, тогда как на традиционную доставку автотранспортом по аналогичному маршруту уходило до пяти дней. Тестирование позволило снизить себестоимость перевозки на 5%. В ближайшее время автопоезд с товаром проследует в обратном направлении.

    Как рассказали SeaNews в «Магните», тестовая контрейлерная доставка позволит сократить время транспортировки груза по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск на три дня. Себестоимость перевозки в одном направлении по сравнению с автомобильной снизилась на 5%. Благодаря технологии «Магнит» сможет оперативнее доставлять товары на дальние расстояния и в регионы со сложными климатическими и географическими условиями.

    «Магнит» и «Федеральная грузовая компания» протестировали новый сервис перевозки фур с полуприцепами. Грузовой оператор предоставил собственные железнодорожные платформы, розничная сеть — автомобиль с грузом из своего парка.


    «Мы в первую очередь рассматриваем использование контрейлерных перевозок на тех маршрутах, где можем существенно сократить временные затраты. Это регионы Сибири и Урала, некоторые южные субъекты со сложным рельефом и большой транспортной загруженностью», — отметил директор по логистике розничной сети «Магнит» Евгений Некрасов.

    «Контрейлерные перевозки позволят не только разгрузить автомобильный трафик, но и снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию. Мы уверены, что новый сервис будет востребован как крупными ритейлерами, так и частными автовладельцами, поскольку обеспечит значительную экономию расходов при сопоставимых сроках доставки», — подчеркнул генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович.

    В рамках оптимизации логистических процессов розничная сеть уже применяет комбинированную доставку товаров в отдельных населенных пунктах некоторых регионов: например, в Республике Коми — с помощью вагонов по железной дороге, в Ханты-Мансийском автономном округе — по ледовой и паромной переправе.

    Решение о регулярных контрейлерных перевозках «Магнит» примет после того, как ФГК увеличит количество платформ. В 2019 году планируется нарастить их число до 320.

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