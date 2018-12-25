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    • Ледовые ограничения в Петербурге

    25.12.2018
    • Зима в Большом порту

    Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург с 00-00 10 января при достижении толщины льда 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов,
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледоколов или под проводкой ледоколов.

    Аналогичные ограничения с той же даты устанавливаются на акватории и на подходах к Пассажирскому порту Санкт-Петербург.

     

     

     

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