Десант Hanjin в HMM

Корейский банк развития (KDB) проведет масштабную реформу Hyundai Merchant Marine (HMM). В частности, KDB, который является главным акционером HMM, намерен внедрить систему внешнего контроля, в которую войдут эксперты в том числе и из обанкротившегося Hanjin Shipping.

Как сообщает южнокорейский Pulse со ссылкой на собственный источник в KDB, реорганизацией бизнеса HMM займутся 30-50 внешних экспертов. Это связано с ухудшением финансового положения HMM.

Новая команда, в состав которой войдут бывшие сотрудники разного уровня Hanjin Shipping, будет конкурировать с действующей командой HMM. Недавно председатель KDB Ли Донг-Геол публично осудил HMM за излишнюю зависимость от государственной финансовой поддержки и за нежелание трансформироваться.

Государственный банк рассчитывает, что новая команда усилит конкуренцию и освежит деловую атмосферу в HMM.