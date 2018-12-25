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    • Десант Hanjin в HMM

    25.12.2018
    • Десант Hanjin в HMM

    Корейский банк развития (KDB) проведет масштабную реформу Hyundai Merchant Marine (HMM). В частности, KDB, который является главным акционером HMM, намерен внедрить систему внешнего контроля, в которую войдут эксперты в том числе и из обанкротившегося Hanjin Shipping.

    Как сообщает южнокорейский Pulse со ссылкой на собственный источник в KDB, реорганизацией бизнеса HMM займутся 30-50 внешних экспертов. Это связано с ухудшением финансового положения HMM.

    Новая команда, в состав которой войдут бывшие сотрудники разного уровня Hanjin Shipping, будет конкурировать с действующей командой HMM. Недавно председатель KDB Ли Донг-Геол публично осудил HMM за излишнюю зависимость от государственной финансовой поддержки и за нежелание трансформироваться.

    Государственный банк рассчитывает, что новая команда усилит конкуренцию и освежит деловую атмосферу в HMM.

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