Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Отсрочка по ледовой в Выборге

    24.12.2018
    • Ледовые ограничения в Выборге

    Распоряжением капитана порта Выборг в связи с фактической ледовой обстановкой с 00-00 1 января 2019 года на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

    Напомним, ранее эти ограничения планировалось ввести с 26 декабря. 

     

     

     

    111

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    IMOОграниченияПравила 06.02.2018 Сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию 
    На этой неделе в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне проходит сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаМаломерные суда 30.11.2018 Первые ограничения в Большом порту
    В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с ухудшением метеоусловий, отрицательными температурами, началом льдообразования на […]
    0
    Зимняя навигацияОграниченияПассажирские перевозкиСанкт-Петербург 14.02.2018 Ледовые ограничения в Пассажирском порту Санкт-Петербург
    Распоряжением капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург с 00-00 27 февраля при достижении толщины льда 10-15 см на акватории Пассажирского […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияОграничения 09.01.2018 Ледовые ограничения в Большом порту
    Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург с 00-00 12 января на акватории порта и на подходах к нему устанавливается […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияПриморск 05.04.2018 Отмена ледовых ограничений в Петербурге и Приморске
    Ожидается ориентировочно в середине апреля
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 09.04.2018 Смягчение ледовых ограничений
    В Большом порту Санкт-Петербург
    0
    Зимняя навигацияОграниченияУсть-Луга 29.01.2018 Ледовые ограничения в Усть-Луге
    И начало периода ледокольных проводок
    0
    ВыборгЗимняя навигацияОграничения 07.02.2018 Ледовые ограничения в Выборге
    Распоряжением капитана морского порта Выборг с 00-00 21 февраля при достижении толщины льда 15-30 см на акватории порта […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияОграничения 09.02.2018 Усиление ледовых ограничений в Петербурге
    Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с осложнением ледовой обстановки на акватории порта, отрицательными температурами, продолжающимся ледообразованием […]
    0
    ОграниченияРосморречфлотФутбол 13.02.2018 Ограничения судоходства на период ЧМ-2018
    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, Федеральное агентство морского и речного транспорта согласовало координаты районов акваторий 8 городов РФ, принимающих […]
    0
    ВыборгЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 05.12.2018 Ледовые ограничения в Выборге
    Распоряжением капитана морского порта Выборг в связи с устойчивым льдообразованием в вершине Выборгского залива с 00-00 19 декабря […]
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияКапитан портаЛедоколыОграничения 22.02.2018 Зима всегда приходит неожиданно
    Но ледоколы к работе готовы
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    24.12.2018 Ю.Цветков назначен в совет директоров НМТП
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    13.12.2018 Правительство увеличило уставной капитал РЖД
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.12.2018 Arkas Line и Maersk меняют ротацию рефсервиса
    24.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2018
    21.12.2018 19-тысячник в Клайпеде – видео
    21.12.2018 Безработные контейнеровозы
    20.12.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.12.2018 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД