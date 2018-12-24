Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2018

На 51 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только ставки из Китая на Персидский залив существенно выросли.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 4,8%, на порты Средиземноморья – на 2,2%.

Ставки на порты западного побережья США продолжили сокращаться – на 8,9%, на порты восточного побережья – на 5,2%.

Существенно поднялись ставки из Китая на Персидский залив – плюс 12,6% к уровню 50 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию сохранились на прежнем уровне.

В то же время ставки на Южную Америку, как и неделю назад, показывают снижение – на 5,1%.

На внутриазиатском трейде особых изменений не произошло. Только спотовые ставки из Шанхая на Южную Корею снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 4,6%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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