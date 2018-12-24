Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-октябре 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 53,4 млн пар, что на 16,6% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 14,5%, достигнув порядка 1,6 млрд долларов.

Отметим, что в октябре импорт кожаной обуви составил более 3,3 млн пар – это на 36,5% меньше показателя предыдущего месяца.

За 10 месяцев увеличился импорт одежды — ее ввезли на сумму более 6 млрд долларов, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 226,9 млн квадратных метров — на 8,8% больше, чем в январе-октябре 2017 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 14,2%, составив 132,6 млн долларов.

Также объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 8,7% — до 70,2 млн квадратных метров. Доходы от экспорта выросли на 0,3% и достигли 38,6 млн долларов.