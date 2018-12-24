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    • FESCO доставила весь груз для Great Wall

    24.12.2018
    • FESCO доставила весь груз для Great Wall

    FESCO завершила доставку грузов из Китая на строящийся в Тульской области завод по производству автомобилей Haval, которую выполняла по контракту с ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского автопроизводителя Great Wall Motors). Как сообщили SeaNews в FESCO, общий объем перевезенных контейнеров превысил 2 тыс. TEU, вес тяжеловесного негабаритного оборудования – 3 тыс. тонн.

    FESCO предоставила клиенту полный комплекс логистических услуг, включая разработку индивидуальных маршрутов транспортировки контейнеров: мультимодальную схему доставки в индустриальный парк «Узловая» из Шанхая через Владивосток и сухопутную из Тяньцзиня через Монголию (пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки). Срок доставки по первому маршруту составлял 20-22 дня, по второму – 16 суток. Для перевозки оборудования по сухопутному маршруту использовались собственные контейнеры и платформы FESCO, а также подвижной состав партнеров.

    Тяжеловесное и негабаритное оборудование общей массой 3 тыс. тонн и объемом более 9 тыс. куб. м (прессовая линия, линии штамповки, покраски, штамповочного оборудования для производства кузовных деталей) доставлялось тремя партиями. Грузы транспортировались из портов Китая в порт Бронка, откуда две партии были перевезены на строительную площадку автотранспортом, а третья, включавшая в себя прессовую линию, по специальному проекту – на барже в речной порт Коломны, откуда после разгрузки при помощи специальной портальной системы и модульных гидравлических прицепов были отправлены до пункта назначения специализированным автотранспортом. Максимальный вес грузовой единицы составил 145 тонн.

    Перевозка на строящийся завод Haval стала одним из крупнейших проектов, реализованных FESCO в сегменте проектной логистики в 2018 году. Осенью 2015 года компания Great Wall Motors приступила к строительству собственного завода по производству автомобилей Haval в Тульской области. Инвестиционный проект реализует дочернее предприятие ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Завод общей площадью 2,16 млн кв. м планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Производственный комплекс будет включать цех штамповки, сварки, сборки, окраски. Мощность завода – 150 тыс. автомобилей в год.


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