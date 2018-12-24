Договоры по «Арктик СПГ 2»

ООО «Арктик СПГ 2», дочерняя компания ПАО «Новатэк», и итальянская компания Nuovo Pignone подписали договор по поставкам турбомашинного оборудования.

По информации «Новатэка», контракт включает поставку газотурбинных компрессорных агрегатов и газотурбинных электрогенераторов для трех линий второго проекта «Новатэк» по сжижению газа «Арктик СПГ».

По словам председатель правления «Новатэка» Леонида Михельсона, сотрудничество с Nuovo Pignone началось еще с 2013 года. «Эта компания поставила турбокомпрессоры трех линий сжижения для нашего проекта «Ямал СПГ», – отметил он. – Nuovo Pignone активно занимается локализацией турбокомпрессорного оборудования в России. Для проекта «Арктик СПГ 2» требуется уникальное оборудование, позволяющее производить 6,6 миллионов тонн СПГ в год. Наше сотрудничество создаст предпосылки для локализации производства подобного оборудования в нашей стране».

Еще один договор «Арктик СПГ 2» подписал на строительство элементов завода. Работы по проектированию и строительству бетонных гравитационных оснований будут выполняться российской компанией SAREN – совместным предприятием Renaissance Heavy Industries Россия и итальянской Saipem S.p.A.

Соглашение предусматривает проектирование и изготовление трех оснований гравитационного типа (ОГТ) для установки на них технологических линий по сжижению природного газа. Объем работ по договору включает управление, проектирование, поставку материалов и оборудования, изготовление трех ОГТ на заводе «Новатэк-Мурманск», а также пусконаладочные работы и подготовку к морским операциям, включая буксировку и установку ОГТ.

Напомним, что о создании центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка (Кольская верфь) «Новатэк» объявил в мае 2015 года. Первая очередь Центра должна быть завершена в 2019 году. В Мурманском центре строительства крупнотоннажных морских сооружений будут изготовлены платформы-основания длиной 330 метров, шириной 152 метра и высотой 30 метров.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 1 декабря 2018 года запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.