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    • Arkas Line и Maersk меняют ротацию рефсервиса

    24.12.2018
    • Arkas Line и Maersk меняют ротацию рефсервиса

    Arkas Line и Sealand Europe & Med (напомним, под этим брендом теперь работает SeaGo Line) меняют ротацию своего сезонного рефсервис Russian Express Service (REX), сообщили SeaNews в Arkas.

    С первой недели января начнутся судозаходы в Эль-Дeхейла в Египте. 

    Как пояснили SeaNews в российском офисе Maersk, Эль-Дехейла – это терминал в порту Александрия. Новая ротация сервиса: Ашдод – Дехейла – Новороссийск – Ашдод. 

    Терминал в Новороссийске – НУТЭП. Сервис еженедельный, время транзита из Эль-Дeхейла в Новороссийск составит 4 дня, из Ашдода – 6 дней.

    Напомним, на сервисе задействовано два контейнеровоза, по одному от Sealand и Arkas, каждое судно оборудовано 600 рефрозетками.

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