Arkas Line и Maersk меняют ротацию рефсервиса

Arkas Line и Sealand Europe & Med (напомним, под этим брендом теперь работает SeaGo Line) меняют ротацию своего сезонного рефсервис Russian Express Service (REX), сообщили SeaNews в Arkas.

С первой недели января начнутся судозаходы в Эль-Дeхейла в Египте.

Как пояснили SeaNews в российском офисе Maersk, Эль-Дехейла – это терминал в порту Александрия. Новая ротация сервиса: Ашдод – Дехейла – Новороссийск – Ашдод.

Терминал в Новороссийске – НУТЭП. Сервис еженедельный, время транзита из Эль-Дeхейла в Новороссийск составит 4 дня, из Ашдода – 6 дней.

Напомним, на сервисе задействовано два контейнеровоза, по одному от Sealand и Arkas, каждое судно оборудовано 600 рефрозетками.