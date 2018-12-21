СПГ-установку провели в Калининград

Лоцманы Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 18 декабря 2018 года осуществили лоцманскую проводку и швартовку плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский» к построенному новому морскому терминалу по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа в морском порту Калининград.

Для лоцманов Калининградского управления это первый опыт проводки судов подобного типа, сообщает пресс-служба «Росморпорта». Сложность операции была обусловлена необходимостью координации совместных действий как экипажа судна, так и 7 буксиров, которые обеспечивали его сопровождение, раскантовку и швартовку.

Длина FRSU составляет свыше 288 метров, ширина 47 метров, а осадка 11,7 метров. Морской терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа в порту Калининград, составной частью которого и является плавучая регазификационная установка, предназначен для обеспечения надежного снабжения газом потребителей Калининградской области, а также для экспортных поставок газа в страны Балтийского региона.