Дроны для освидетельствования судов

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) приняла участие в демонстрационном освидетельствовании судна на класс с использованием дронов. Эксперимент прошел на балкере, оперируемом MOL. В тестировании участвовали также Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK – Японский регистр), Hitachi Systems и Mitsui Co.

Демонстрационные испытания включали имитацию инспекции в грузовом трюме и балластном танке с использованием видеосъемки с беспилотника. Эксперимент подтвердил эффективность использования дронов для выявления ржавчины, коррозии и наличия трещин.

Ожидается, что использование дронов будет способствовать повышению эксплуатационной безопасности и эффективности, поскольку освидетельствование судов производится визуально, в опасных условиях, на больших высотах с лесов.