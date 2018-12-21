Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Дроны для освидетельствования судов

    21.12.2018
    • Дроны для освидетельствования судов

    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) приняла участие в демонстрационном освидетельствовании судна на класс с использованием дронов. Эксперимент прошел на балкере, оперируемом MOL. В тестировании участвовали также Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK – Японский регистр), Hitachi Systems и Mitsui Co.

    Демонстрационные испытания включали имитацию инспекции в грузовом трюме и балластном танке с использованием видеосъемки с беспилотника. Эксперимент подтвердил эффективность использования дронов для выявления ржавчины, коррозии и наличия трещин.

    Ожидается, что использование дронов будет способствовать повышению эксплуатационной безопасности и эффективности, поскольку освидетельствование судов производится визуально, в опасных условиях, на больших высотах с лесов.

    98

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АрктикаГазпром нефтьЛедоколыТехнологии 20.12.2018 Танцующий ледокол – видео
    «Газпром нефть» приняла в эксплуатацию второй ледокол – «Андрей Вилькицкий», сообщили SeaNews в компании. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. […]
    0
    Aker ArcticСудостроениеТехнологии 19.06.2018 Aker Arctic испытал автономное судно
    Aker Arctic провел испытания модели автономного судна в своей ледовой лаборатории в Хельсинки. По информации компании, модель с […]
    0
    MOLГерманияСоглашениеСПГ 18.12.2018 Первая FSRU в Германии
    Mitsui O.S.K (MOL) и немецкая Uniper SE подписали соглашение о строительстве плавучей установки по хранению и регазификации сжиженного […]
    0
    Hyundai Heavy Industries СПГТанкерТехнологии 12.02.2018 Первый в мире безбалластный СПГ-бункеровщик
    Строит Hyundai Mipo Dockyard
    0
    cделкаMOL 22.08.2018 MOL закрыла сделку по покупке доли в PKT Logistics
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) закрыла сделку по приобретению доли в малазийской логистической компании PKT Logistics. Таким образом, доля […]
    0
    ITБезопасностьРоттердамТехнологии 18.10.2018 Камерная инфраструктура
    Администрация порта Роттердам подписала контракт с Securitas Technology BV на установку в порту и индустриальной зоне 227 камер […]
    0
    ITMCC TransportИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии 04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
    Этим летом состоялась первая отправка морского контейнера, оплаченная TEU-токенами – криптовалютой, выпущенной гонконгским блокчейн-проектом 300cubits. Депозит за букинг […]
    0
    MOLКонсолидация 27.04.2018 Новый логистический бизнес MOL
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) консолидирует логистический бизнес под новым брендом MOL Worldwide Logistics. В июле MOL планирует создать […]
    0
    KongsbergКонтейнеровозыНорвегияТехнологии 16.08.2018 Кто построит беспилотный контейнеровоз
    Для производителя удобрений
    0
    MOLТехнологии 09.04.2018 Новая спецодежда MOL
    Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой. […]
    0
    MOLАвтомобилевозНовострой 16.03.2018 Новый автомобилевоз MOL
    MOL приняла в эксплуатацию первый автомобилевоз нового поколения серии FLEXIE. Судно построено на японской верфи Minaminippon Shipbuilding и […]
    0
    EvergreenUnifeederТехнологии 12.03.2018 К INTTRA присоединился Evergreen
    И Unifeeder
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    13.12.2018 Правительство увеличило уставной капитал РЖД
    10.12.2018 Планирование ушло из реальности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.12.2018 19-тысячник в Клайпеде – видео
    21.12.2018 Безработные контейнеровозы
    20.12.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.12.2018 Лидеры Финляндии
    19.12.2018 Контейнерооборот Гонконга
    18.12.2018 Этажерка для контейнеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД