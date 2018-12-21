Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Что нам стоит терминал построить – видео

    21.12.2018
    • Что нам стоит терминал построить – видео

    Администрация порта Роттердам поделилась видео строительства терминала для хранения и перевалки нефтепродуктов и биотоплива на Маасвлакте 1. Оператором терминала будет HES Hartel Tank Terminal, нефтепродукты будет поставлять BP – компания намерена построить на терминал трубопровод со своего НПЗ в Роттердаме.

    Администрация порта Роттердам начала строительство причальной стенки в первом квартале этого года. Длина глубоководной причальной стенки составит 1,2 км, плюс будет построена причальная стенка для речных судов длиной 1 км и выносной причал длиной 350 м на 4 судна.

    На видео – ход строительства, сжатый до полутора минут.

    122

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельГазИюньМайМартНефтепродуктыНефтьФевральЭкспортЯнварь 28.08.2018 Экспорт нефти и газа
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    ВаниноТерминалУголь 26.02.2018 Новый угольный терминал в Ванино
    Запустит резидент Свободного порта Владивосток
    0
    2017ГазНефтепродуктыНефтьСтатистика таможниЭкспорт 19.02.2018 Российский нефтеэкспорт
    Рост добычи и увеличение запасов нефти в США вызвали в начале февраля резкое снижение цены на нефть, когда […]
    0
    2018АпрельГазМартНефтепродуктыНефтьФевральЭкспортЯнварь 27.06.2018 Нефть растет в цене
    На фоне сокращения запасов и требований США
    0
    CMA CGMRWGМегаконтейнеровозПервый рейсПервый судозаходРоттердам 12.12.2018 21-тысячник CMA CGM на RWG
    На контейнерный терминал Rotterdam World Gateway (RWG) в Роттердаме совершил судозаход новый контейнеровоз CMA CGM «Louis Bleriot» вместимостью […]
    0
    2018ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам 30.10.2018 Роттердам увеличил контейнерооборот
    По грузообороту порт недобрал до прошлогоднего результата 1,5 млн тонн
    0
    АвтоперевозкиАвтотранспортИнновацииРоттердамТехнологии 03.10.2018 Автокараваны в Роттердаме
    В порту Роттердам тестируют технологию автоперевозок, известную как «движением караваном». По информации Администрации порта, в течение нескольких дней […]
    0
    ИнвестпроектИнфраструктураКонцессияЛавнаМурманскРаспоряжениеТерминалУголь 04.10.2018 Концессия по Лавне
    Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по строительству комплекса перегрузки угля «Лавна»
    0
    Дальний ВостокИнвестицииСУЭКТерминалУголь 21.08.2018 СУЭК построит в Ванино третью очередь терминала
    За 20 млрд рублей
    0
    ЗерноИнфраструктураКитайПриморьеТерминал 25.07.2018 Китай построит зерновой терминал в Приморье
    Делегация крупнейшей китайской государственной корпорации «Порт Хэбэй» провела переговоры с вр.и.о губернатора Приморского края Андреем Тарасенко о строительстве […]
    0
    Ж/д перевозкиКонференцияРоттердам 12.07.2018 Локомотивы отремонтируют не отходя от порта
    Администрация порт Роттердам подписала с Locomotive Workshop Rotterdam (LWR), совместным предприятием Siemens Mobility и Mitsui Rail Capital Europe […]
    0
    IBMITРоттердамТехнологии 31.01.2018 Интернет вещей в порту Роттердам
    Администрация порта Роттердам и IBM будут сотрудничать в рамках долгосрочной инициативы по дигитализации операционной среды порта с использованием […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    13.12.2018 Правительство увеличило уставной капитал РЖД
    10.12.2018 Планирование ушло из реальности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.12.2018 19-тысячник в Клайпеде – видео
    21.12.2018 Безработные контейнеровозы
    20.12.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.12.2018 Лидеры Финляндии
    19.12.2018 Контейнерооборот Гонконга
    18.12.2018 Этажерка для контейнеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД