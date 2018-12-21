Что нам стоит терминал построить – видео

Администрация порта Роттердам поделилась видео строительства терминала для хранения и перевалки нефтепродуктов и биотоплива на Маасвлакте 1. Оператором терминала будет HES Hartel Tank Terminal, нефтепродукты будет поставлять BP – компания намерена построить на терминал трубопровод со своего НПЗ в Роттердаме.

Администрация порта Роттердам начала строительство причальной стенки в первом квартале этого года. Длина глубоководной причальной стенки составит 1,2 км, плюс будет построена причальная стенка для речных судов длиной 1 км и выносной причал длиной 350 м на 4 судна.

На видео – ход строительства, сжатый до полутора минут.