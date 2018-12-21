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    • «Адмиралтейские верфи» строят «Северный полюс»

    21.12.2018
    • «Адмиралтейские верфи» строят «Северный полюс»

    АО «Адмиралтейские верфи» приступило к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы проекта 00903. Вчера прошла торжественная церемония резки металла на будущую платформу, в которой приняли участие генеральный директор предприятия Александр Бузаков, заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

    Как сообщили SeaNews на «Адмиралтейских верфях», контракт на проектирование и строительство платформы для Росгидромета был подписан в апреле этого года. На данный момент выполнен и утвержден аванпроект судна (проектировщик – АО КБ «Вымпел»), закуплена первая партия металла, начата процедура закупки основного оборудования. Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне.

    Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» – уникальное по своему назначению судно. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана.

    Как отметил А.Бузаков, «Северный полюс» станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении: «Он продолжит наши славные традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные более 60 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола «Ленин».


    «Адмиралтейские верфи» строят «Северный полюс»Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции. Все эти особенности учтены в технико-технических характеристиках нового судна: длина наибольшая – 83,1 м, ширина – 22,5 м, водоизмещение – около 10390 тонн, мощность электроустановки – 4200 кВт, скорость – не менее 10 узлов, экипаж – 14 человек, научный персонал – 34 человек.

    Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.

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