Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • 19-тысячник в Клайпеде – видео

    21.12.2018
    • 19-тысячник в Клайпеде – видео

    19 декабря в Клайпедский порт совершил судозаход контейнеровоз «MSC Ingy» вместимостью 19,5 тыс. TEU. Судно 2016 года постройки занято на сервисе Silk между на трейде Азия – Европа. В ротации Клайпеды нет, скорее всего, судозаход тестовый и разовый. На момент публикации, судя по данным АИС, судно проходило Каттегат.

    Напомним, в 2012 году терминальный оператор Klaipedos Smelte подписал с MSC контракт сроком на 10 лет с прицелом на то, чтобы терминал использовался как балтийский хаб линии.

    Все этапы программы развития контейнерного терминала были прописаны под типоразмеры судов MSC – правда, тогда максимальная вместимость контейнеровозов, которых ожидали в Клайпеде, составляла «всего» 11,6 тыс. TEU. Действительность превзошла самые смелы ожидания.

    Учитывая осадку «MSC Ingy» – 11,5 метра, вряд ли в проект потребовались существенные изменения в части дноуглубления – там изначально было предусмотрено доведение глубин до 14-15 метров. А вот с точки зрения длины причальной стенки – на третьей очереди предполагалось принимать суда длиной 364 метров – а у «MSC Ingy» 400 метров.


    Видео: Vakarų ekspresas

    199

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MSCРоссияЮбилей 20.07.2018 MSC Russia 20 лет: фотоотчет
    Не так давно российское представительство компании MSC отметило двадцатилетие своей деятельности. Публикуем полный фотоотчет с торжества.
    0
    MSCАфрикаРо-роСервис 24.01.2018 MSC открывает ро-ро сервис
    Mediterranean Shipping Company (MSC) запускает ро-ро сервис из Северной Европы в Западную Африку. На сервисе задействовано два судна […]
    0
    MSCРоссияЮбилей 08.05.2018 Компания MSC – 20 лет в России!
    Российское представительство компании MSC, лидера на рынке глобальных контейнерных перевозок, в 2018 году отмечает двадцатилетие своей деятельности. Свою […]
    0
    MSCКрымСанкции 26.04.2018 О санкциях и невостребованности грузов
    На каком этапе необходимо запрашивать у клиента документы, чтобы проверить на санкции, и как часто на практике грузополучатель […]
    0
    CMA CGMRWGМегаконтейнеровозПервый рейсПервый судозаходРоттердам 12.12.2018 21-тысячник CMA CGM на RWG
    На контейнерный терминал Rotterdam World Gateway (RWG) в Роттердаме совершил судозаход новый контейнеровоз CMA CGM «Louis Bleriot» вместимостью […]
    0
    MSCОтмена рейсовСервис 23.01.2018 MSC отменил рейсы
    Mediterranean Shipping Company (MSC) сообщил об отмене в связи с праздниками рейсов в восточном направлении на следующих сервисах: […]
    0
    HeavyliftHHLAMSCНегабарит 17.09.2018 Самый большой в мире винт
    Для самого большого контейнеровоза
    0
    MSCСоюзХимТранс-Авто 24.05.2018 Как СоюзХимТранс-Авто и MSC канат перетягивали
    Победила дружба
    0
    CMA CGMHapag-LloydITMaerskMSCONEИнновации 15.11.2018 Пять линий объединяются
    Для разработки общих IT-стандартов
    0
    MSCНовороссийскПродукты питанияРусконЭкспорт 24.05.2018 Российские яблоки на Аравийский полуостров
    В контейнерах из Новороссийска
    0
    COSCOМегаконтейнеровозНовострой 05.06.2018 Пятый 20-тысячник COSCO
    29 мая состоялась церемония имянаречения пятого 20-тысячника COSCO Shipping. Судно получило название «COSCO Shipping Virgo». Строительство осуществлялось на […]
    0
    EurogateMSC 16.02.2018 Назначение в Eurogate
    Новый управляющий в MSC Gate Bremerhaven
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    13.12.2018 Правительство увеличило уставной капитал РЖД
    10.12.2018 Планирование ушло из реальности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.12.2018 19-тысячник в Клайпеде – видео
    21.12.2018 Безработные контейнеровозы
    20.12.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.12.2018 Лидеры Финляндии
    19.12.2018 Контейнерооборот Гонконга
    18.12.2018 Этажерка для контейнеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД