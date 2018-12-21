19-тысячник в Клайпеде – видео

19 декабря в Клайпедский порт совершил судозаход контейнеровоз «MSC Ingy» вместимостью 19,5 тыс. TEU. Судно 2016 года постройки занято на сервисе Silk между на трейде Азия – Европа. В ротации Клайпеды нет, скорее всего, судозаход тестовый и разовый. На момент публикации, судя по данным АИС, судно проходило Каттегат.

Напомним, в 2012 году терминальный оператор Klaipedos Smelte подписал с MSC контракт сроком на 10 лет с прицелом на то, чтобы терминал использовался как балтийский хаб линии.

Все этапы программы развития контейнерного терминала были прописаны под типоразмеры судов MSC – правда, тогда максимальная вместимость контейнеровозов, которых ожидали в Клайпеде, составляла «всего» 11,6 тыс. TEU. Действительность превзошла самые смелы ожидания.

Учитывая осадку «MSC Ingy» – 11,5 метра, вряд ли в проект потребовались существенные изменения в части дноуглубления – там изначально было предусмотрено доведение глубин до 14-15 метров. А вот с точки зрения длины причальной стенки – на третьей очереди предполагалось принимать суда длиной 364 метров – а у «MSC Ingy» 400 метров.

Видео: Vakarų ekspresas