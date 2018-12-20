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    • То, что не отбили, будем отбивать

    20.12.2018
    • То, что не отбили, будем отбивать

    На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошло годовое отчетное собрание Гильдии «Гермес». В собрании приняли участие начальник Балтийской таможни Сергей Сенько, начальник Санкт-Петербургской таможни Сергей Опря, начальник отдела внедрения песпективных таможенных технологий службы организации таможенного контроля СЗТУ Станислав Шкленский, руководители компаний-членов Гильдии «ГЕРМЕС».

    С докладами об основных итогах деятельности Гильдии и ее комитетов выступили директор Роман Козлов, председатель правления Павел Корчажкин, а также руководители комитетов Гильдии «ГЕРМЕС»  по правовым вопросам Директор по правовым вопросам Группы компаний "Континент" Марианна Чугаева и  УЭО генеральный директор ООО «Канавара Групп» Владимир Антропов.

    «Уходящий год был отмечен радикальными изменениями таможенного законодательства, вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, работой по внесению поправок к закону № 289-ФЗ «О таможенном регулировании». Это важные вехи в работе нашего профессионального сообщества», – отметил П.Корчажкин, открывая собрание. Он перечислил площадки, где в этом году работали члены Гильдии. Это комитеты Госдумы, Общественный совет ФТС, комитеты «Деловой России», Агентство стратегических инициатив, штаб по снижению административных барьеров при правительстве Санкт-Петербурга и другие. «Важно, что представители Гильдии стали членами Экспертно-консультативного и Общественного советов ФТС России», – сказал П.Корчажкин.

    Тему продолжил руководитель комитета по УЭО Гильдии «Гермес» генеральный директор ООО «Канавара Групп» Владимир Антропов. «Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) по новым требованиям Таможенного кодекса ЕАЭС подтвердили 3-4 компании из 187, – рассказал он. – Операторам в этом году приходится весьма нелегко. Если вспомнить начало прошлого года, операторов обложили досмотровыми рисками, которые, на мой взгляд, не привели к результатам. Следующим был камень преткновения – усложнение правил получения свидетельств. Правила были драконовскими, никто их не мог исполнить. Для статистики, на 1 октября 2018 года ФТС декларирует, что 187 участников с действующим свидетельством против 194 участников по состоянию на прошлый год. Понятно, тенденция идет к снижению. Все меньше и меньше становится операторов».


    Р.Козлов проанализировал динамику товарооборота за период 2015-2017 годов. «Провальным был 2016 год, когда, по оценке, потери экспорта-импорта по совокупности составили 42% от товаропотока, – отметил он. – В 2017 году мы видим восстановление рынка. Сейчас идет устойчивый рост, будем надеяться, что такой темп сохранится. До восстановления докризисного периода нам не хватает 12-13%. По данным Российского экспортного центра в Санкт-Петербурге, город уже вышел на докризисную отметку по линии экспорта».

    «В следующем году мы запланируем выездные мероприятия в рамках Евразийской экономической комиссии, – поделился Р.Козлов. – Будем продвигать предложения, которые не вошли в Таможенный кодекс ЕАЭС. Они принципиальны для бизнеса. То, что мы не «отбили», будем «отбивать». В 2019 году Гильдия намерена продолжить работу по улучшению позиции в рейтинге Doing Business», а также продвигать идею создания портового сообщества в Санкт-Петербурге.

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