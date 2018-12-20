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    • Танцующий ледокол – видео

    20.12.2018
    • Танцующий ледокол – видео

    «Газпром нефть» приняла в эксплуатацию второй ледокол – «Андрей Вилькицкий», сообщили SeaNews в компании. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. Ледокол назван в честь русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Вилькицкого. Судно спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе.

    Спуск на воду состоялся в 2017 году, после этого велись работы по достройке и техническому оснащению ледокола. Судно успешно прошло швартовые, ходовые и ледовые испытания и готово к отправке к месту своего базирования – в Обскую губу к терминалу «Ворота Арктики», где он будет обеспечивать круглогодичные поставки нефти сорта Novy Port с Новопортовского месторождения.

    Как отмечают в «Газпром нефти», «Особая форма корпуса «Андрея Вилькицкого» позволяет ему разрезать и крошить лед, а не давить его, как атомоходы. Малая осадка в 8 м и маневренность обеспечивают эффективность судна. На чистой воде «Андрей Вилькицкий» дает 16 узлов и способен совершить поворот на 360 градусов за минуту, при мощности в 22 МВт он показывает ледопроходимость, сопоставимую с атомными ледоколами, имеющими бОльшую мощность. Такие преимущества судну обеспечивает конструкция корпуса и три пропульсивные азимутальные установки типа Azipоd, вращающиеся на 360 градусов, расположенные в кормовой и носовой частях».

    «Андрей Вилькицкий» построен в рамках реализуемой «Газпром нефтью» программы «Время Арктики, по которой на сегодня спущены на воду и эксплуатируются ледокол «Александр Санников» и 6 нефтеналивных танкеров.


    Схема круглогодичной транспортировки нефти с Новопортовского месторождения

    Видео: Stanislav Zaburdaev

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