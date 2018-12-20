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    • Литва выкупит FSRU

    20.12.2018
    • Литва выкупит FSRU

    Литовский парламент одобрил поправки к закону, согласно которым Литва выкупит плавучую установку по хранению газа и регазификации (FSRU), зафрактованного у Höegh LNG на 10 лет с правом выкупа. Оператор плавучего СПГ-терминала Klaipėdos Nafta выкупит его до 31 декабря 2024 года, выбрав наиболее экономически выгодное предложение по международному тендеру.

    Это решение позволит оптимизировать и сократить расходы по эксплуатации установки на 23-25 млн евро в год, начиная со второй половины 2019 года. Расходы на содержание FSRU будут оптимально распределяться на весь срок ее эксплуатации. Экономическая выгода составит от 60 до 160 млн евро в год, в зависимости о ситуации на региональном и мировом рынке.

    Напомним, весной 2013 года Klaipedos Nafta заключила соглашение с Höegh LNG о фрахте плавучего приемного регазификационного LNG терминала. Договором было предусмотрено, что после 10 лет эксплуатации Klaipedos Nafta может выкупить терминал (после этого он может прослужить еще 30 лет). Höegh LNG обеспечивает ее экипажем, а также отвечает за эксплуатацию, ремонт, техобслуживание и поставку запчастей.

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