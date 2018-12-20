HMM выкупит контейнерный терминал в Пусане

Hyundai Merchant Marine (HMM) выкупит долю у терминального оператора PSA International в 50% плюс одна акция в контейнерном терминале Hyundai Pusan New-Port Terminal в порту Пусан.

HMM приобретет долю через фонд прямых инвестиций, предварительно получивший название Yuanta-HPNT. Фонд был создан совместно с государственной Korea Ocean Business. Инвестиции HMM составят 80% – 112,4 млн долларов, Korea Ocean Business – 20% (44 млн долларов).

Hyundai Pusan New-port Terminal был создан как отдельная компания в 2010 году после выделения из состава Hyundai Merchant Marine. HMM и PSA владели по 50% акций Hyundai Pusan New-Port Terminal после покупки 50% акций корейского инвестиционного фонда IMM Investment. HMM выкупила 40% акций IMM, PSA — 10%.

Таким образом, HMM снова будет 100%-ным собственником терминала после продажи своей доли из-за кризиса в 2016 году.