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    • HMM выкупит контейнерный терминал в Пусане

    20.12.2018
    • HMM выкупит контейнерный терминал в Пусане

    Hyundai Merchant Marine (HMM) выкупит долю у терминального оператора PSA International в 50% плюс одна акция в контейнерном терминале Hyundai Pusan New-Port Terminal в порту Пусан.

    HMM приобретет долю через фонд прямых инвестиций, предварительно получивший название Yuanta-HPNT. Фонд был создан совместно с государственной Korea Ocean Business. Инвестиции HMM составят 80% – 112,4 млн долларов, Korea Ocean Business – 20% (44 млн долларов).

    Hyundai Pusan New-port Terminal был создан как отдельная компания в 2010 году после выделения из состава Hyundai Merchant Marine. HMM и PSA владели по 50% акций Hyundai Pusan New-Port Terminal после покупки 50% акций корейского инвестиционного фонда IMM Investment. HMM выкупила 40% акций IMM, PSA — 10%.

    Таким образом, HMM снова будет 100%-ным собственником терминала после продажи своей доли из-за кризиса в 2016 году.

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