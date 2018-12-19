Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 10 месяцев 2018 года вырос на 10,2%, составив 211,4 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, снизились на 0,6% и составили 71,2 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза, напротив, увеличился – на 16,5% до 140,2 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-октября этого года Россия расположилась на четвертом месте. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.