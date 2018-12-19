Toyota инвестирует в автономное судоходство

Американская Sea Machines Robotics получила 10 млн долларов от Toyota AI Ventures, дочерней компании Toyota group, и Brunswick Corp. Средства будут направлены на продвижение существующих и создание новых продуктов, в частности, на развитие технологии автономного судоходства.

В октябре этого года Sea Machines Robotics запустила первую версию систем автономного управления и удаленного контроля. В настоящее время компания разрабатывает технологии «ситуационной осведомленности» для нескольких типов судов, в том числе контейнеровозов. Первые испытания технологии «ситуационной осведомленности» начнутся уже в первом квартале следующего года на борту одного из новых контейнеровозов ледового класса Maersk.

Как отметил основатель и управляющий директор Toyota AI Ventures, это первые инвестиции компании в морской отрасли.