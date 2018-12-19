Решения по Арктике

На сайте правительства РФ опубликованы поручения по итогам совещания, которое прошло 11 декабря в Сабетте под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Главной темой совещания стали планы по реализации в Арктической зоне Российской Федерации инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие Северного морского пути в соответствии с задачами, поставленными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, а также транспортной инфраструктуре, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов в Арктике.

По итогам приняты следующие решения и даны поручения (протокол от 11 декабря 2018 года №ДМ-П16-62пр):

Минприроды России, Минэнерго России, Минпромторгу России, Минтрансу России совместно с Госкорпорацией «Росатом», высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации и относящихся к районам Крайнего Севера, ОАО «РЖД» и другими заинтересованными организациями подготовить комплексный проект «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

Срок – до 11 марта 2019 года.

Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Камчатского края завершить проработку вопроса о газоснабжении Камчатского края, включая строительство газотранспортной инфраструктуры, с учётом реализации проекта «Морской перегрузочный комплекс СПГ в Камчатском крае».

Срок – до 30 марта 2019 года.

Минвостокразвития России, Минпромторгу России, Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Чукотского автономного округа представить в Правительство Российской Федерации проект комплексного плана реализации проектов по освоению Баимской рудной зоны.

Срок – до 30 марта 2019 года.

Минфину России, Минпромторгу России, Минэнерго России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, проработать вопрос о предоставлении льгот по налогу на имущество для основных средств организаций, участвующих в производстве оборудования для заводов по сжижению природного газа, а также о применении ускоренной амортизации для оборудования, на котором производятся необходимые технологические установки для указанных заводов.

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Минприроды России, Минэнерго России проработать вопрос об уточнении границ охранной зоны кластера «Бухта Медуза» государственного природного заповедника «Большой Арктический» с учётом планируемого строительства угольного терминала.

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Минэкономразвития России, Минтрансу России, Минэнерго России, Минобороны России, Госкорпорации «Росатом» совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для реализации проектов, обеспечивающих грузопоток Северного морского пути.

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Минвостокразвития России, Минэнерго России, Минфину России подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложения по созданию системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. Минэкономразвития России, Минфину России, Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о возможности создания территории опережающего социально-экономического развития в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

Поручения по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов в Арктике:

Минтрансу России проработать вопрос о проведении дноуглубительных работ в районах планируемых к строительству угольных терминалов «Чайка» и «Бухта Север».

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Минтрансу России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об актуализации комплексного проекта развития Северного морского пути, утверждённого Председателем Правительства Российской Федерации (№3529п-П9 от 5 июня 2015 года), с учётом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р (далее – комплексный план).

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, Минпромторгу России на основе планов операторов арктических проектов подготовить прогнозные данные по грузопотокам в восточной части Северного морского пути (от пролива Вилькицкого до Берингова пролива) на период до 2040 года.

Срок – до 1 февраля 2019 года.

Минтрансу России с учётом исполнения пункта 3 настоящего раздела протокола совместно с Минэнерго России, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Госкорпорацией «Росатом», ОАО «РЖД», заинтересованными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий по исполнению федеральных проектов «Северный морской путь», «Морские порты России» (в части развития Северного морского пути) комплексного плана, предусматривающий в том числе синхронизацию сроков реализации арктических инвестиционных проектов с созданием необходимой транспортной инфраструктуры, обеспечивающего флота и организацией ледокольного обеспечения.

Срок – до 31 марта 2019 года.

Минтрансу России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с ПАО «НОВАТЭК» проработать вопрос о включении в комплексный план проектов строительства морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, определив источники финансирования создания необходимой портовой инфраструктуры, включая терминал сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта, а также реконструкцию судоходного подходного канала к порту Сабетта.

Срок – до 1 марта 2019 года.

Минпромторгу России совместно с АО «Объединённая судостроительная корпорация», ООО «ССК “Звезда”», Госкорпорацией «Росатом» и ПАО «НОВАТЭК» проработать вопрос о строительстве 4 ледоколов на газомоторном топливе с учётом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года, включая предложения по судостроительной верфи (судостроительным верфям), срокам и стоимости строительства.

Срок – до 1 марта 2019 года.

Госкорпорации «Росатом» совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм, предусмотренных проектом федерального закона №505745-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Срок – до 15 февраля 2019 года.

Фото с сайта правительства РФ