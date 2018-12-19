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    • Где найти надежного грузоперевозчика

    19.12.2018
    • Где найти надежного грузоперевозчика

    Грузоперевозки являются важнейшей составляющей любого логистического процесса. Для этого используются все доступные виды транспорта: железнодорожный, водный, воздушный и, конечно, автомобильный. Последний не теряет своей популярности на протяжении многих десятилетий за счет своих неоспоримых преимуществ.

    Благодаря развитой дорожной инфраструктуре доставка грузов грузовым транспортом является оптимальным решением. К несомненным преимуществам следует отнести:

    • скорость доставки – по оперативности перевозки на небольшие расстояния автотранспорт занимает лидирующие позиции в сравнении с другими;
    • комбинированность – возможность загрузки нескольких небольших грузов с последующей поэтапной отгрузкой по пути следования. Это позволяет клиенту существенно сэкономить на перевозке. Иные виды транспорта такими возможностями не обладают;
    • оперативность – бывают случаи, когда у заказчика изменились планы в части конечного пункта транспортировки. На автомобиле быстро изменить маршрут не представляет никаких проблем;
    • «из двери в дверь» - автомобиль является практически единственным видом транспорта, способным осуществить перевозку непосредственно от подъезда (склада, офиса) до дверей пункта назначения;
    • экономичность – сегодня, в рамках здоровой конкуренции, транспортировка грузов наемным транспортом доступна не только крупным компаниям, но и простым гражданам.

    Как найти перевозчика

    Сегодня существует множество транспортных и логистических компаний осуществляющих перевозку грузов. Необходимо отметить, что стоимость услуг таких организаций строго тарифицирована и изменению не подлежит, тогда как при заказе частного лица окончательная цена обговаривается с каждым клиентом индивидуально.


    На сайте Грузоперевозка77.ру представлен большой выбор автомобильного транспорта для перевозки грузов различных габаритов. Сервис специализируется на объявлениях наемных водителей с личным грузовым автотранспортом, предоставляющих услуги по транспортировке. Сайт имеет удобную навигацию и систему фильтрации, позволяющую оперативно подобрать необходимый автомобиль исходя из требуемых критериев. Здесь представлены объявления частных лиц и небольших транспортных компаний, предоставляющих следующие маршруты грузоперевозки – Москва, МО или любой регион России.

     

     

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