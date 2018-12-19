Новая ротация сервисов 2М

Партнеры по альянсу 2M Maersk Line и MSC объявили о планируемых изменениях в маршрутной сети, связывающей порты Азии и Европы. Новое расписание вступит в силу в марте 2019 года. Оно позволит увеличить запас времени на случай задержек, связанных с погодными условиями и перезагруженностью портов, что становится причиной срыва графиков движения судов на сервисах Азия – Европа. Кроме того, альянс намерен задействовать на трейде шесть дополнительных судов.

Ротация сервисов:

Азия – Северная Европа

AE5: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Нинбо – Шанхай - Танджунг-Пелепас – Роттердам – Бремерхафен – Гетеборг – Орхус – Бремерхафен – Вильгельмсхафен – Порт-Саид – Сингапур – Шанхай;

AE10: Тяньзинь – Циндао – Кваньянг – Нинбо – Шанхай – Янтьян – Танджунг-Пелепас – Синиш – Антверпен – Гавр – Феликстоу – Сингапур – Вунгтау – Янтьян – Нинбо – Шанхай;

AE6: Нинбо – Шанхай – Янтьян - Танджунг-Пелепас – Синиш – Антверпен – Гавр – Феликстоу - Сингапур – Вунгтау – Янтьян – Нинбо – Шанхай;

AE2: Циндао – Пусан – Янтьян – Танджунг-Пелепас – Роттердам – Феликстоу – Антверпен – Роттердам – Альхесирас – Синагпур – Янтьян – Шанхай;

AE1: Иокогама – Нинбо – Шанахй – Сямэнь - Танджунг-Пелепас – Коломбо – Феликстоу – Роттердам – Бремерхафен – Танжер – Салала – Няньша – Гонконг – Янтьян – Сямэнь;

AE7: Нинбо – Шанхай – Янтьян – Танджунг-Пелепас – Танжер – Роттердам – Гамбург – London Gateway – Антверпен – Гавр – Танжер – Салала – Джебель-Али.

Азия – Средиземноморье

AE20: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – порт имени короля Абдуллы – Бейрут – Специа – Генуя – Фос-сюр-Мер – Барселона – Валенсия – Джебель-Али – Сингапур;

AE11: Циндао – Пусан – Нинбо – Шанхай – Няньша – Янтьян – Сингапур – Порт-Саид – Джоя-Тауро – Барселона – Валенсия – Порт-Саид – Салал – Танджунг-Пелепас;

AE12: Тяньцзинь – Далянь – Пусан – Шанхай – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид – Хайфа – Копер – Триест – Риека – Триест – Порт-Саид – порт имени короля Абдуллы – Салала – Сингапур;

AE15: Пусан – Шанхай – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид – Ярымджа – Стамбул – Асьяпорт – Пирей – порт имени короля Абдуллы – Джебель-Али – Сингапур – Шекоу.