AirBridgeCargo внедряет Интернет вещей

Авиакомпания AirBridgeCargo совместно с Unilode Aviation Solutions постепенно внедряет интернет вещей в процесс авиационной доставки с использованием портативных электронных устройств для передачи данных с ULD – паллет и контейнеров.

Прибор представляет собой датчик-измеритель для отслеживания, работающий в режиме энергосбережения Bluetooth (BLE v.5.0). Устройство будет крепиться к ULD, которые предоставляются компанией Unilode и используются для транспортировки грузов на борту грузовых самолетов. Этот прибор будет использоваться для отслеживания всех ULD и считывания параметров окружающей среды, таких как температура, влажность, освещенность, ударное воздействие, чтобы гарантировать 100% прозрачность процесса перемещения груза. Помимо этого, AirBridgeCargo будет получать информацию от Unilode о статусе груза и его местоположении, как на земле (на перроне, в складских помещениях), так и в воздухе.

В настоящий момент компании достигли соглашения об использовании датчиков. Основные этапы работы будут проходить позже и включать в себя тестирование датчиков, установку оборудования на ULD и ридеров для считывания информации в местах нахождения груза при транспортировке (помещения складов и агентов по наземному обслуживанию грузов), а также выстраивание ИТ-инфраструктуры для эффективной передачи сигналов.

По словам генерального директора AirBridgeCargo Сергея Лазарева, это особенно важно для специальных типов грузов – фармацевтической продукции, негабаритных и сверхтяжелых грузов, животных и прочих.