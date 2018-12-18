Первая FSRU в Германии

Mitsui O.S.K (MOL) и немецкая Uniper SE подписали соглашение о строительстве плавучей установки по хранению и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Вильхельмсхафене, а также соглашение о транспортировке СПГ.

Планируемая пропускная способность FSRU составит 10 млрд кубов в год, емкость хранения – 263 тыс. куб. м. Установка начнет работу во второй половине 2022 года.

Владеть и оперировать установкой будет MOL, а разработчик проекта Uniper будет взаимодействовать с регуляторами, а также с участниками рынка для продажи им СПГ.

«Мы рады, что нам удалось привлечь к строительству первой в Германии плавучей установки по хранению газа и регазификации такого опытного партнера как MOL», – отметил CCO Uniper SE Кит Мартин. Отмечается, что порт Вильхельмхафен является единственным глубоководным портом в Германии без ограничений по приливу. Кроме того, в этом порту уже есть вся необходимая инфраструктура.

По соглашению о транспортировке СПГ, которое вступит в силу в декабре 2020 года, MOL будет предоставлять Uniper мощности по транспортировке газа в объеме 180 тыс. куб. м. Uniper будет использовать эти мощности для транспортировки СПГ из США. Срок контракта – 20 лет.