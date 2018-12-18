Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первая FSRU в Германии

    18.12.2018
    • Первая FSRU в Германии

    Mitsui O.S.K (MOL) и немецкая Uniper SE подписали соглашение о строительстве плавучей установки по хранению и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Вильхельмсхафене, а также соглашение о транспортировке СПГ.

    Планируемая пропускная способность FSRU составит 10 млрд кубов в год, емкость хранения – 263 тыс. куб. м. Установка начнет работу во второй половине 2022 года.

    Владеть и оперировать установкой будет MOL, а разработчик проекта Uniper будет взаимодействовать с регуляторами, а также с участниками рынка для продажи им СПГ.

    «Мы рады, что нам удалось привлечь к строительству первой в Германии плавучей установки по хранению газа и регазификации такого опытного партнера как MOL», – отметил CCO Uniper SE Кит Мартин. Отмечается, что порт Вильхельмхафен является единственным глубоководным портом в Германии без ограничений по приливу. Кроме того, в этом порту уже есть вся необходимая инфраструктура.


    По соглашению о транспортировке СПГ, которое вступит в силу в декабре 2020 года, MOL будет предоставлять Uniper мощности по транспортировке газа в объеме 180 тыс. куб. м. Uniper будет использовать эти мощности для транспортировки СПГ из США. Срок контракта – 20 лет.

    125

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ПравительствоСабеттаСевморпутьСПГ 21.08.2018 Совещание в порту Сабетта
    Задачи развития Северного морского пути, проектов ПАО «НОВАТЭК» по добыче и транспортировке СПГ, а также ряда других сопряженных […]
    0
    ContainershipsКонтейнеровозыСПГ 14.12.2018 Первый контейнеровоз Containerships на СПГ
    Containerships принял в эксплуатацию свой первый контейнеровоз вместимостью 1 400 TEU , работающий на сжиженном природном газе. Судно, […]
    0
    MOLАнтверпенИнвестпроектКонцессияТерминал 18.09.2018 Новый терминал в Антверпене
    Построят MOL Chemical Tankers и SEA-Invest
    0
    ShellСовкомфлотСоглашениеТайм-чартерТанкер 21.02.2018 «Совкомфлот» и Shell приступают к внедрению СПГ
    В качестве топлива на танкерах Aframax
    0
    АвтоперевозкиКитайПравилаРоссияСоглашение 23.08.2018 Новый порядок автогрузоперевозок Россия – Китай
    Вступит в силу с 1 января 2019 года
    0
    Арктик СПГ 2МесторождениеНОВАТЭКСПГ 10.10.2018 «Новатэк» открыл новое месторождение
    Для будущих проектов
    0
    АрктикаГеологоразведкаГосподдержкаРоснедраСПГ 10.12.2018 Хрупкая экономика СПГ-проектов
    Регионы не в восторге от предложений Роснедр
    0
    LNGСПГСудостроениеТехнологии 30.05.2018 Первый в мире траулер на СПГ
    MAN Diesel & Turbo подписал контракт на поставку силовой установки и системы хранения и подачи газа для первого […]
    0
    БалкерНовостройСПГ 22.02.2018 Самый большой балкер на СПГ
    Сдан в эксплуатацию
    0
    LNGTeekayБахрейнГазпромСПГ 02.10.2018 Первое СПГ-хранилище Teekay
    Предположительно – под российский газ
    0
    ГазДальний ВостокПриморьеРосморпортСоглашениеТерминал 21.11.2018 Новый проект LPG-терминала на Дальнем Востоке
    ФГУП «Росмопорт» подписал соглашение с ООО «Восток ЛПГ»
    0
    ShellКанадаСПГСПГ-терминал 03.10.2018 Новый газовый проект в Канаде
    На 14 млн тонн СПГ в год
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    18.12.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    17.12.2018 НМТП остается в минусе
    14.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 49
    14.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 49
    13.12.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    13.12.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 50 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2018 Этажерка для контейнеров
    17.12.2018 Новый маршрут «ТрансКонтейнера»
    17.12.2018 Контейнерооборот лидеров
    17.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2018
    14.12.2018 Контейнероборот портов Малайзии
    12.12.2018 Как загрузить негабарит в контейнер
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД