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    • Пакет проектов по Севморпути

    18.12.2018
    • «Новатэк» создает СП с «Росатомом»

    Госкорпорация «Росатом» подготовила ряд проектов нормативных правовых актов по Северному морскому пути. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы:

    • Проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 369 "О мерах по созданию Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (в части внесения изменений в перечень федеральных государственных предприятий, в отношении которых Госкорпорация "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества)»;
    • Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил осуществления навигационно-гидрографического обеспечения акватории северного морского пути, акваторий морских портов, расположенных на акватории северного морского пути, и на подходах к ним»;
    • Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути»;
    • Проект приказа Госкорпорации «Росатом» «Об утверждении порядка сдачи в аренду федерального имущества, расположенного в морском порту, находящегося в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника их имущества».

    В настоящее время все проекты находятся на стадии общественного обсуждения. С текстами можно ознакомиться ниже.

    Проект Указа

    Проект постановления по навигационно-гидрографическому обеспечению


    Проект постановления об утверждении Правил плавания

    Проект приказа

     

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