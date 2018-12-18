Пакет проектов по Севморпути

Госкорпорация «Росатом» подготовила ряд проектов нормативных правовых актов по Северному морскому пути. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы:

Проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 369 "О мерах по созданию Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (в части внесения изменений в перечень федеральных государственных предприятий, в отношении которых Госкорпорация "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества)»;

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил осуществления навигационно-гидрографического обеспечения акватории северного морского пути, акваторий морских портов, расположенных на акватории северного морского пути, и на подходах к ним»;

Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути»;

Проект приказа Госкорпорации «Росатом» «Об утверждении порядка сдачи в аренду федерального имущества, расположенного в морском порту, находящегося в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника их имущества».

В настоящее время все проекты находятся на стадии общественного обсуждения. С текстами можно ознакомиться ниже.

Проект Указа

Проект постановления по навигационно-гидрографическому обеспечению

Проект постановления об утверждении Правил плавания

Проект приказа