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    • Ледовые ограничения в Выборге

    18.12.2018
    • Ограничения в Выборге и Высоцке

    Распоряжением капитана порта Выборг в связи с фактической ледовой обстановкой с 00-00 26 декабря при достижении толщины сплошного ледового покрова на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

    Начало периода ледокольных проводок судов на акватории порта Выборг и на подходах к нему объявлено с 16 декабря.

     

     

     

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    • Комментарии: 1
    MainUser
    18.12.2018, 13:27

    Видимо на рыбалку еще рано , а жаль

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