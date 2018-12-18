Ледовые ограничения в Выборге

Распоряжением капитана порта Выборг в связи с фактической ледовой обстановкой с 00-00 26 декабря при достижении толщины сплошного ледового покрова на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

Начало периода ледокольных проводок судов на акватории порта Выборг и на подходах к нему объявлено с 16 декабря.