Когда крестная мать – королева

14 декабря ее королевское величество королева Нидерландов Максима приняла участие в церемонии имянаречения нового земснаряда Van Oord. Королева стала крестной матерью самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником – судно с неромантическим названием получило романтическое имя «Vox Amalia».

Торжественная церемония прошла в порту Роттердам. Судно было ошвартовано на Вильгельминакаде, рядом круизным терминалом. Играли филармонический оркестр Роттердама и известные голландские диджеи. Королева осмотрела судно, пообщалась с командой и с инженерами, осуществлявшими надзор за строительством, а также с детьми сотрудников и акционеров компании.

Для Van Oord это был двойной праздник – в этом году семейный бизнес отмечает 150 лет с момента основания. На следующий день после имянаречения подняться на борт судна могли сотрудники компании и члены их семей.

«Vox Amalia» построен в Испании, прежде чем приступить к работе на проектах Van Oord, судну предстоит пройти испытания в Нидерландах. Длина судна составляет 158 м, ширина – 36 м, вместимость трюма – 18 тыс. куб. м.

Van Oord поделился сразу двумя роликами –

Церемония имянаречения

Как он работает

Источник: Van Oord