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    • Экспорт цветных металлов

    18.12.2018
    • Экспорт цветных металлов

    Объем российского экспорта необработанного алюминия за 10 месяцев 2018 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 2,5 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 5,7% – до порядка 4,4 млрд долларов.

    Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 544,5 тыс. тонн – на 16,2% больше, чем в январе-октябре 2017 года. В денежном выражении их экспорт вырос на 22,6% до 23,5 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 10 месяцев 2018 года было вывезено на 4,6% меньше, чем за тот же период в 2017 году, его объем составил 109,2 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 28,4% до 1,4 млрд долларов.

    В октябре 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,034 тыс. долларов за тонну – (-4,5% к октябрю 2017 и +0,5% к сентябрю 2018), меди – 6,215 тыс. долларов за тонну (-8,6% к октябрю 2017 и +3,2% к сентябрю 2018), никеля – 12,327 тыс. долларов за тонну (+8,8% к октябрю 2017 и -1,6% к сентябрю 2018).


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