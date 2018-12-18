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    • Экспорт черных металлов

    18.12.2018
    • Экспорт черных металлов

    Российский экспорт черных металлов, по данным ФТС, за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,5% и составил 38,4 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт также вырос – на 29,9%, до 19,5 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 13,1 млн тонн — на 12,1% больше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт увеличился еще существеннее – на 38,9% (до 6,7 млрд долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-октябре 2018 года на 4,9% меньше, их объем составил 6,9 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт плоского проката увеличился на 11,8% до 4,2 млрд долларов.

    Объем экспорта чугуна за отчетный период увеличился по сравнению с 10 месяцами 2017 годом на 28,9% и достиг 4,6 млн тонн. Значительно выросли доходы от экспорта чугуна ­– на 42,3% (до 1,7 млрд долларов).


    Ферросплавов за январь-октябрь этого года было вывезено 666,6 тыс. тонн (+7,9% к уровню 10 месяцев 2017 года) на сумму 1,1 млрд долларов (+3,3%).

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