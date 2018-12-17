Таллин даст скидку с портовых сборов

C 1 января 2019 года порт Таллин предоставит скидку до 8% на портовые сборы судам, имеющим наилучшие показатели согласно экологическому индексу судов Environmental Ship Index (ESI). Новая система ценообразования в порту Таллин, предусматривающая дифференцированные портовые сборы, направлена на стимулирование судоходных компаний к внедрению экологически безопасных технологий в регионе Балтийского моря.

Суда, которые набрали 80 баллов и выше по шкале ESI, получат 8-процентную скидку на сборы. Скидка в 3% положена судам, набравшим от 65 до 79,9 баллов.

«Более 50 портов по всему миру использует рейтинг ESI для получения скидок, в том числе Хельсинки, Роттердам, Антверпен, Гамбург, – отметил CCO, член правления порта Маргус Вихман. – В порту Таллинн скидки со ставок портовых сборов за экологичность может составить десятки и даже сотни тысяч евро в год».

Впервые дифференцированные портовые сборы порт Таллин ввел в 2014 году, в частности, для круизных судов, сортирующих свои отходы. С начала этого года скидку в 4% получают суда, использующих в качестве основном топлива сжиженный природный газ. Эта скидка удвоится в 2019 году для судов, набравших 80 и более баллов по ESI.