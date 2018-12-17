НМТП остается в минусе

НМТП опубликовал операционную отчетность за 10 месяцев 2018 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 116,9 млн тонн. Это меньше, чем было перевалено за январь-октябрь прошлого года, на 2,4%.

При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода только Приморск сократил грузооборот – на 10% до 44,5 млн тонн. В то же время, грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 12,7%), и в тоннах (на 10,4%).

Новороссийские активы группы за 10 месяцев этого года обработали 71,6 млн тонн – на 2,9% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

В целом, отрицательная динамика отмечена только в сегменте наливных грузов. Оборот наливных, на долю которых приходится порядка 71,8% всего объема, составил по итогам января-октября 2018 года 83,9 млн тонн – на 6,1% ниже уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода сократился на 13,6% до 54,9 млн тонн. Снижение отгрузок отмечено как в Новороссийске (минус 9,6% до 23 млн тонн), так и в Приморске (минус 16,2% до 31,8 млн тонн).

В то же время перевалка нефтепродуктов через терминалы группы выросла на 12,4% – до 28,2 млн тонн. В том числе через Приморск было отгружено 12,6 млн тонн (+10,5%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 15,6 млн тонн (+14%).

Рост по итогам отчетного периода произошел в сегменте навалочных грузов – на 7,1% (до 14,5 млн тонн). Положительный результат по данной группе грузов достигнут благодаря увеличению объемов перевалки зерна. Объем перевалки зерновых грузов группы НМТП составил порядка 10,7 млн тонн, на 22,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Снижение спроса на уголь на рынке Турции сказалось на объемах перевалки этого груза через Новороссийск. Оборот угля НМТП по итогам 10 месяцев этого года снизился на 27% – до 1,3 млн тонн. Обработка химических грузов снизилась на 25,3% (до 457 тыс. тонн), железорудного сырья – на 4,7% (до 2 млн тонн) и сахара-сырца – на 65,6% (до 155 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам 10 месяцев 2017 года составил порядка 12,4 млн тонн. Это на 7,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост произошел за счет увеличения обработки черных металлов и чугуна (+11,3%, до 11,2 млн тонн).

По остальным грузам отмечено снижение оборота. Перевалка цветных металлов за январь-октябрь этого года упала на 13,3% и составила 826 тыс. тонн. Обработка лесных грузов по сравнению с показателем 10 месяцев прошлого года снизилась на 22,1% (до 262 тыс. тонн). Оборот скоропорта упал на 20,5% до 173 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.