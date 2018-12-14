Таможенный эксперимент на железной дороге

Федеральная таможенная служба планирует в 2019 году реализовать пилотный проект по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. По информации ФТС, на данном этапе в проекте примут участие таможенные службы и национальные железнодорожные перевозчики России и Белоруссии.

В рамках пилотного проекта таможенные органы России и Белоруссии будут обмениваться электронными документами, представленными при помещении товаров под транзит, с использованием информационных ресурсов российской и белорусской железных дорог. На первоначальном этапе эксперимент пройдет по маршруту перевозки между ж/д станциями Наушки (Россия) и Брест (Белоруссия).

Решение о проведении эксперимента было принято в ходе 29-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, прошедшего под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина 6 декабря 2018 года в Дилижане (Армения).

Таможенным службам Армении, Казахстана и Киргизии поручено проработать с национальными железными дорогами вопрос о проведении аналогичного пилотного проекта и проинформировать ФТС России о результатах.