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    • Таможенный эксперимент на железной дороге

    14.12.2018
    • Таможенный эксперимент на железной дороге

    Федеральная таможенная служба планирует в 2019 году реализовать пилотный проект по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. По информации ФТС, на данном этапе в проекте примут участие таможенные службы и национальные железнодорожные перевозчики России и Белоруссии.

    В рамках пилотного проекта таможенные органы России и Белоруссии будут обмениваться электронными документами, представленными при помещении товаров под транзит, с использованием информационных ресурсов российской и белорусской железных дорог. На первоначальном этапе эксперимент пройдет по маршруту перевозки между ж/д станциями Наушки (Россия) и Брест (Белоруссия).

    Решение о проведении эксперимента было принято в ходе 29-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, прошедшего под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина 6 декабря 2018 года в Дилижане (Армения).

    Таможенным службам Армении, Казахстана и Киргизии поручено проработать с национальными железными дорогами вопрос о проведении аналогичного пилотного проекта и проинформировать ФТС России о результатах.


     

     

     

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