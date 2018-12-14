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    • Первый контейнеровоз Containerships на СПГ

    14.12.2018
    • Первый контейнеровоз Containerships на СПГ

    Containerships принял в эксплуатацию свой первый контейнеровоз вместимостью 1 400 TEU , работающий на сжиженном природном газе. Судно, построенное на китайской верфи Wenchong Shipyard, получило название «Containerships Nord». Контейнеровоз будет задействован на маршрутах в Европе.

    Как отмечается в официальном сообщении Containerships, еще три подобных контейнеровоза планируется принять в эксплуатацию в первой половине 2019 года.

    Решение строить контейнеровозы на СПГ Containerships принял в 2013 году, и «это будут первые суда-новострои на СПГ, задействованные на регулярной основе в европейский портах и на европейских трейдах».

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