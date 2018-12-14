Коровья логистика

AsstrA-Associated Traffic AG поделилась опытом перевозки из Ирландии в Россию партию быков и нетелей абердин-ангусской породы. Доставка 165 голов осуществлялась в ноябре этого года.

Транспортировка по маршруту Ирландия – Франция – Германия – Польша – Белоруссия – Россия заняла 7 дней. Животных перевозили в пяти специальных скотовозах, без сопровождения ветеринаров или зоотехников. Из Ирландии во Францию (в порт Шербург) скот доставили на пароме, без перегрузок.

Одной из особенностей транспортировки была необходимость периодических суточных остановок, обусловленных ветеринарными требованиями к перевозкам живого груза, а также потребностью полноценного отдыха для животных. Специалисты AsstrA заблаговременно забронировали фермы для отдыха животных по пути следования. Во Франции такие «привалы» делали в Шербурге, в Польше в Познани и в России в Смоленске.

По словам руководителя отдела AsstrA Livestock Logistics Юлианы Мосиной, автотранспорт является наиболее популярным способ транспортировки живого груза. При этом к состоянию транспортных средств предъявляются строгие требования: автомобиль должен соответствовать санитарным и техническим стандартам безопасности, оборудован системой вентиляции, поилками, GPS-навигацией. Перед каждой перевозкой прицепы чистят и дезинфицируют.

Группа компаний AsstrA осуществляет перевозки животных более 10 лет – доставка крупного рогатого скота, свиней, овец и коз осуществляется из Западной Европы в Россию, Узбекистан, Казахстан, на Украину. Компания также организует транспортировку живого груза в более Марокко, Тунис, Монголия, Таджикистан, Армения.

В 2018 году на транспортировку животных приходится 2,4% дохода AsstrA от всех доставок. В этом году группа реализовала более 700 перевозок, 400 из них осуществлялись по маршрутам, связанным с Россией. Общий вес всех перевезенных животных превысил 13 тыс. тонн. Самыми популярными направлениями по количеству отправлений стали Германия – Россия (297), Германия – Узбекистан (75) и Дания – Россия (47).