Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам января-октября 2018 года экспортировала порядка 36,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 50,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 60% – до 6,9 млрд долларов.

Отметим, что в октябре экспорт пшеницы и меслина составил 4,4 млн тонн – это на 2,4% меньше показателя предыдущего месяца.

Импортные поставки пшеницы в Россию в январе-октябре выросли на 19,3% – до 254,4 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 27,5% и составил 41,7 млн долларов.

Существенно снизился импорт ячменя – на 92,3% до 12,7 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 15,6% до 35,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 93,5% до 2,1 млн долларов, кукурузы – на 8,2% до 127,9 млн долларов.