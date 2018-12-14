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    14.12.2018
    • Экспорт и импорт зерновых

    Россия по итогам января-октября 2018 года экспортировала порядка 36,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 50,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 60% – до 6,9 млрд долларов.

    Отметим, что в октябре экспорт пшеницы и меслина составил 4,4 млн тонн – это на 2,4% меньше показателя предыдущего месяца.  

    Импортные поставки пшеницы в Россию в январе-октябре выросли на 19,3% – до 254,4 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 27,5% и составил 41,7 млн долларов.

    Существенно снизился импорт ячменя – на 92,3% до 12,7 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 15,6% до 35,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 93,5% до 2,1 млн долларов, кукурузы – на 8,2% до 127,9 млн долларов.

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