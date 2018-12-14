Изменения на сервисах Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd внес изменения в ротации на Балтике и в Северном море на short sea сервисах – REX, SDX, BAX и PEX. С 1 недели 2019 года отменяются судозаходы в Бремерхафен, в дальнейшем судозаходы будут осуществляться только в Гамбург.

Первые рейсы без судозаходов в Бремерхафен:

На сервисе REX – рейс осуществляет контейнеровоз «Christopher» с заходом в Гамбург 5 января;

На сервисе BAX – рейс осуществляет контейнеровоз «Empire» с заходом в Гамбург 1 января;

На сервисе SDX – рейс осуществляет контейнеровоз «Akacia» с заходом в Гамбург 5 января;

На сервисе PEX – рейс осуществляет контейнеровоз «Neuenfelde» с заходом в Гамбург 24 декабря этого года.

Напомним, судозаходы в российские порты осуществляются на сервисах REX (Russia Express Service) (ротация: Гамбург – Гдыня – Рига – Котка – Санкт-Петербург – Котка – Рига – Гдыня – Гамбург) и PEX (Poland Express) (ротация: Гамбург – Гдыня – Калининград – Гдыня – Гамбург).