Itochu подписался на «Балтийский СПГ»

13 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента и CEO Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.

По информации рамках «Газпрома», в рамках встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Документ подтверждает интерес сторон к потенциальному сотрудничеству в рамках проекта.

Напомним, в сентябре этого года «Газпром» подписал меморандум о взаимопонимании по «Балтийскому СПГ» с Mitsui & Co., Ltd.

А в октябре было подписано рамочное соглашение о совместной разработке технической концепции проекта «Балтийский СПГ» (в объеме pre-FEED) с Shell.